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IHSG Pekan Ini Diproyeksi Menguat Terbatas, Ini Sentimennya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |07:50 WIB
IHSG Pekan Ini Diproyeksi Menguat Terbatas, Ini Sentimennya
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan pekan ini diproyeksikan bergerak bervariasi dengan kecenderungan menguat. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)
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JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan pekan ini diproyeksikan bergerak bervariasi dengan kecenderungan menguat. Aktivitas pasar modal dipastikan berjalan lebih singkat, yakni hanya selama empat hari perdagangan, akibat adanya hari libur nasional memperingati Tahun Baru Islam 1448 H.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas, Imam Gunadi, menjelaskan bahwa jika ditarik dari titik tertingginya hingga akhir pekan lalu, arah gerak IHSG sejatinya masih berada dalam tren turun (downtrend) yang tercermin dari pembentukan struktur lower low (LL) dan lower high (LH). Kendati demikian, koreksi tajam tersebut diperkirakan mulai mencapai batas jenuh.

“Dalam time horizon yang lebih pendek, atau sejak pertengahan April, pergerakan IHSG membentuk pola extension dan berpotensi telah menyelesaikan lima gelombang. Skenario ini akan terkonfirmasi apabila IHSG berhasil menembus level resistance di 6.286,” kata Imam dalam analisisnya, Senin (15/6/2026).

Berdasarkan pengamatan teknikal pada dua candle perdagangan terakhir, IHSG diindikasikan mulai kehilangan momentum akibat adanya keraguan dari pelaku pasar. Pola spinning top yang disusul pembentukan pola shooting star pada penutupan akhir pekan lalu menandakan pasar gagal menembus area batas atas secara konsisten.

“Dengan kondisi tersebut, secara teknikal IPOT melihat IHSG pada pekan ini berpotensi bergerak bervariasi dengan kecenderungan menguat apabila berhasil breakout dari pola shooting star. Sebaliknya, IHSG berpotensi melemah apabila mengalami breakdown dari pola tersebut. Adapun level resistance berada di 6.286, sementara level support berada di 5.695,” jelas Imam.

Sebagai catatan, pada penutupan akhir pekan lalu (12 Juni 2026), IHSG ditutup di zona hijau pada level 6.007 atau melonjak 7,38 persen, setelah pada pekan sebelumnya sempat terkoreksi sebesar 8,69 persen.

Imam merinci terdapat kombinasi faktor global dan domestik yang memengaruhi pemulihan indeks pada pekan lalu, serta yang perlu diantisipasi pelaku pasar ke depan. Inflasi Mei 2026 tercatat naik ke level 4,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) akibat tingginya biaya energi dari ketegangan dengan Iran, namun direspons relatif positif oleh pasar.

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