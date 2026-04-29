Resmikan 13 Proyek Hilirisasi Senilai Rp116 Triliun, Prabowo: Bersejarah dan Sangat Membanggakan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan 13 proyek hilirisasi nasional tahap II senilai Rp116 triliun di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026). Prabowo menegaskan bahwa peresmian ini momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia.

“Menurut pendapat saya cukup bersejarah dan sangat membanggakan yaitu groundbreaking hilirisasi tahap kedua, yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi senilai kurang lebih Rp116 triliun meliputi lima proyek di sektor energi 5 proyek di sektor mineral, 3 proyek di sektor pertanian. Tadi sudah disebut hilirisasi tahap pertama ada 13 proyek, di 13 lokasi,” tegas Prabowo mengawali sambutannya.

Prabowo mengatakan bahwa pemerintah akan terus melaksanakan hilirisasi nasional.

“Dan berapa saat ini tahun ini juga kita akan tambah hilirisasi 6 lagi proyek dan terus-menerus akan kita tambah. Mungkin ada tahap keempat kelima keenam Insyaallah tahun ini juga," pungkasnya.

Berikut 13 proyek hilirisasi yang diresmikan Presiden Prabowo hari ini: