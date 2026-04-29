Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Targetkan Swasembada Energi Akhir 2029

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |11:45 WIB
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia akan mencapai swasembada energi pada akhir tahun 2029. Target ini diungkapkan Prabowo saat meninjau hasil revitalisasi sekolah dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 1 Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

Meski begitu, Prabowo memastikan pemerintah akan bekerja cepat supaya target swasembada energi bisa segera dicapai.

“Swasembada energi target kita akhir 2029 paling lambat. Kalau bisa lebih dulu, ya kita akan bekerja cepat ya,” tegas Prabowo.

Pada kesempatan itu, Prabowo optimis target itu bisa segera tercapai apalagi Indonesia dikaruniai sumber yang luar biasa. Dia menegaskan bahwa tugas dari pemerintah adalah mengelola sumber daya alam yang ada dengan sebaik-baiknya.

“Kita optimis Yang Maha Kuasa telah memberi karunia kita sumber-sumber yang luar biasa tinggal kita pandai mengelola atau tidak. Kita berani atau tidak. Biasa kalau namanya negara yang kaya pasti jadi incaran banyak pihak,” pungkasnya.
 

(Dani Jumadil Akhir)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement