Prabowo Targetkan Swasembada Energi Akhir 2029

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia akan mencapai swasembada energi pada akhir tahun 2029. Target ini diungkapkan Prabowo saat meninjau hasil revitalisasi sekolah dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 1 Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

Meski begitu, Prabowo memastikan pemerintah akan bekerja cepat supaya target swasembada energi bisa segera dicapai.

“Swasembada energi target kita akhir 2029 paling lambat. Kalau bisa lebih dulu, ya kita akan bekerja cepat ya,” tegas Prabowo.

Pada kesempatan itu, Prabowo optimis target itu bisa segera tercapai apalagi Indonesia dikaruniai sumber yang luar biasa. Dia menegaskan bahwa tugas dari pemerintah adalah mengelola sumber daya alam yang ada dengan sebaik-baiknya.

“Kita optimis Yang Maha Kuasa telah memberi karunia kita sumber-sumber yang luar biasa tinggal kita pandai mengelola atau tidak. Kita berani atau tidak. Biasa kalau namanya negara yang kaya pasti jadi incaran banyak pihak,” pungkasnya.



(Dani Jumadil Akhir)

