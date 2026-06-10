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Cocok dengan Hipmi, Prabowo: Kelakuannya Sudah Saya Kenal Semuanya

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |16:07 WIB
Cocok dengan Hipmi, Prabowo: Kelakuannya Sudah Saya Kenal Semuanya
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku merasa agak cocok dan mengenal hampir semua para tokoh Hipmi. Prabowo mengungkapkan hal ini saat menghadiri acara Munas Hipmi XVIII di Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026).

“Makanya bener-bener sepertinya saya sama Hipmi agak cocok begitu dari dulu. Karena saya kenal tokoh-tokoh Hipmi semua hampir semuanya ya,” kata Prabowo.

Prabowo juga berkelakar sudah mengetahui kelakuan dan gelagar dari para tokoh HIPMI. “Jadi jangan macem-macem aku sudah tahu kelakuanmu semua itu gelagat nya pun sudah saya tahu,” ujarnya.

Menurut Prabowo, banyak tokoh senior HIPMI yang dikenalnya sejak lama. Lebih lanjut, Prabowo pun menyoroti angka 8 yang selalu melekat ke dirinya. Dia juga menjumlahkan angka pada acara pembukaan munas HIPMI yang digelar pada 10 Juni 2026 ini.

 

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