Bertemu Prabowo, Dirut KAI Ungkap Rencana Stasiun Gambir Terintegrasi KRL

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Usai pertemuan dengan Prabowo, Bobby mengungkap rencana besar pengembangan Stasiun Gambir, Jakarta. Dia menjelaskan saat ini tengah dilakukan proses renovasi Gambir menjadi stasiun nasional akan berlangsung selama dua tahun ke depan



"Gambir. Gambir akan dilakukan renovasi. Nah, kita nanti dalam dua tahun punya Gambir yang oke," ujarnya.

Bobby pun memastikan renovasi tersebut juga akan mencakup integrasi layanan KRL di Stasiun Gambir. "Nanti kita integrasikan dengan KRL," katanya.

Sementara itu, kata Bobby, fungsi Stasiun Manggarai sebagai simpul utama atau hub perjalanan kereta api tetap dipertahankan. "Manggarai (tetap) jadi hub, iya," sambung Bobby.

Selain membahas pengembangan Gambir, Bobby juga melaporkan progres penanganan perlintasan sebidang kepada Presiden.

Diketahui, pascakecelakaan KA di Bekasi beberapa waktu lalu, KAI terus mempercepat penutupan sejumlah titik perlintasan guna meningkatkan aspek keselamatan perjalanan kereta api.