Prabowo: 81 Tahun Merdeka, Kita Harus Punya Mobil Buatan Indonesia

LAMPUNG - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mendorong industrialisasi nasional melalui hilirisasi dan penguatan industri dalam negeri. Prabowo menekankan bahwa hilirisasi menjadi jalan untuk membangun industri nasional yang mampu mengolah seluruh komoditas Indonesia di dalam negeri.

“Dan yang paling penting, kita akan melakukan industrialisasi. Kita akan melaksanakan industrialisasi melalui hilirisasi. Semua komoditas kita akan kita olah dan akan menjadi industri-industri di Indonesia,” ujar Prabowo saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Hipmi XVIII di Lampung, Rabu (10/6/2026).

Prabowo juga mengajak para pengusaha muda untuk mengambil peran dalam kebangkitan industri nasional. “Ini kesempatan untuk pengusaha-pengusaha muda bangkit, karena kita tidak mau hanya jadi pasarnya bangsa lain. Kita tidak mau,” tegas Prabowo.

Bagi Prabowo, pasar Indonesia harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia sendiri. “Pasar Indonesia harus dinikmati oleh putra-putri Indonesia. Setelah 81 tahun merdeka, kita harus punya mobil buatan Indonesia sendiri,” tegasnya.

Lebih lanjut, Prabowo juga menyampaikan bahwa upaya membangun industri otomotif melalui pembuatan Mobil Maung oleh PT Pindad telah mulai dirintis.

“Kita sudah mulai merintis sekarang. TNI sudah pakai jeep buatan putra-putri Indonesia sendiri. Presidenmu, saya sekarang pakai mobil buatan rakyat Indonesia sendiri,” ujarnya.

Pernyataan itu pun sontak disambut antusias oleh para peserta Munas HIPMI XVIII. Prabowo kemudian turut bercerita kepada para peserta Munas HIPMI XVIII mengenai pengalamannya menggunakan mobil Maung buatan dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap produk nasional.

“Jadi saudara-saudara, beberapa hari yang lalu saya dengar pembicaraan di antara anak buah saya. Mereka tanya, ‘Eh, harga mobil ini berapa ya? Harga mobil itu berapa ya?’ Saya pikir, wah, aku sudah tidak bisa lagi tanya-tanya seperti itu. Suka tidak suka, karena saya Presiden, saya harus kasih contoh. Saya harus pakai mobil buatan anak-anak Indonesia,” cerita Prabowo.