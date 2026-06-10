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Prabowo: Pasar Indonesia Harus Dinikmati Putra-Putri Bangsa

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |19:28 WIB
Prabowo: Pasar Indonesia Harus Dinikmati Putra-Putri Bangsa
Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Hipmi. (Foto ;Okezone.com/Setpres)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah berkomitmen menjalankan sejumlah program strategis guna memperkuat kemandirian bangsa dan mendorong perekonomian nasional. Ia meyakini pemerintah terus berupaya menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif melalui penegakan hukum yang konsisten.

Menurutnya, kepastian hukum menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung dunia usaha dan investasi.

“Saudara yang akan menciptakan lapangan kerja. Karena itu, pemerintah harus menciptakan keadaan yang baik untuk para pengusaha. Keadaan yang baik itu, antara lain, hukum harus kita tegakkan,” ucapnya dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Rabu (10/6/2026).

Selain itu, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia saat ini telah mencapai swasembada pangan di tengah situasi global yang semakin kompleks. Menurutnya, Indonesia memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan, termasuk perubahan iklim global.

“Banyak negara sekarang dalam keadaan panik. Mereka sulit cari makan. PBB sudah memberi peringatan bahwa tahun ini akan ada kelaparan besar-besaran. Kita alhamdulillah kuat,” jelasnya.

Di sektor energi, Prabowo mengatakan pemerintah tengah bekerja keras untuk mewujudkan swasembada energi nasional. Presiden optimistis Indonesia akan memiliki ketahanan energi yang semakin kuat dalam beberapa tahun ke depan.

“Perhitungan kita, tiga tahun lagi kita benar-benar sangat kuat di bidang energi,” tuturnya.

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