Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Naik per 28 April 2026, Berikut Daftarnya

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |06:06 WIB
Harga bahan bakar minyak (BBM) naik. (Foto :Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) naik, terutama untuk jenis nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Harga Pertamax Turbo untuk wilayah DKI Jakarta naik menjadi Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100 per liter.

Harga Dexlite naik menjadi Rp23.600 per liter dari sebelumnya Rp14.200 per liter. Sementara itu, harga Pertamina Dex naik menjadi Rp23.900 per liter dari sebelumnya Rp14.500 per liter.

Kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex mengikuti tren kenaikan harga minyak dunia yang terdampak oleh perang antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

“Kami memahami bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi merupakan bagian dari mekanisme yang mengikuti dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar, sehingga ini merupakan respons terhadap kondisi pasar global,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia.

Berikut daftar terbaru harga BBM per 28 April 2026:

BBM Pertamina

Solar subsidi Rp6.800 per liter
Pertalite Rp10.000 per liter
Pertamax Rp12.300 per liter
Pertamax Green Rp12.900 per liter
Pertamax Turbo Rp19.400 per liter
Dexlite Rp23.600 per liter
Pertamina Dex Rp23.900 per liter

Di sisi lain, SPBU swasta seperti BP juga menaikkan harga BBM.

Sementara itu, SPBU Shell dan Vivo belum mengumumkan penyesuaian harga BBM hingga saat ini. Berikut daftarnya:

BBM BP

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement