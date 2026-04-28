Harga BBM Naik per 28 April 2026, Berikut Daftarnya

JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) naik, terutama untuk jenis nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Harga Pertamax Turbo untuk wilayah DKI Jakarta naik menjadi Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100 per liter.

Harga Dexlite naik menjadi Rp23.600 per liter dari sebelumnya Rp14.200 per liter. Sementara itu, harga Pertamina Dex naik menjadi Rp23.900 per liter dari sebelumnya Rp14.500 per liter.

Kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex mengikuti tren kenaikan harga minyak dunia yang terdampak oleh perang antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

“Kami memahami bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi merupakan bagian dari mekanisme yang mengikuti dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar, sehingga ini merupakan respons terhadap kondisi pasar global,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia.

Berikut daftar terbaru harga BBM per 28 April 2026:

BBM Pertamina

Solar subsidi Rp6.800 per liter

Pertalite Rp10.000 per liter

Pertamax Rp12.300 per liter

Pertamax Green Rp12.900 per liter

Pertamax Turbo Rp19.400 per liter

Dexlite Rp23.600 per liter

Pertamina Dex Rp23.900 per liter

Di sisi lain, SPBU swasta seperti BP juga menaikkan harga BBM.

Sementara itu, SPBU Shell dan Vivo belum mengumumkan penyesuaian harga BBM hingga saat ini. Berikut daftarnya:

BBM BP