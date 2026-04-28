IHSG Sesi I Melemah di Level 7.095

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 10,94 poin atau turun 0,15 persen ke level 7.095, pada hari ini Selasa (28/4/2026).

Sejak pembukaan di 7.128,47, indeks sempat bergerak fluktuatif dan menyentuh level tertinggi di 7.151,51. Namun tekanan jual mendorong IHSG turun hingga level terendah 7.032,98 sebelum akhirnya memangkas sebagian kerugian.

Dari sisi sektoral, mayoritas sektor saham berada di zona merah. Penurunan terdalam terjadi pada sektor primer yang terkoreksi 1,19 persen, diikuti infrastruktur turun 0,72 persen dan keuangan melemah 0,59 persen. Sektor lain seperti transportasi, non-primer, kesehatan, hingga teknologi juga mengalami pelemahan tipis. Hanya sektor energi yang menguat 0,71 persen dan perindustrian 0,97 persen yang mampu mencatatkan penguatan dan menahan laju penurunan indeks.

Aktivitas perdagangan menunjukkan tekanan jual yang cukup kuat, tercermin dari jumlah saham turun yang mencapai 362 saham, lebih banyak dibandingkan saham naik sebanyak 323 saham, sementara 274 saham stagnan. Nilai transaksi tercatat sekitar Rp8,58 triliun dengan volume 16,22 miliar saham dan frekuensi 1,25 juta kali transaksi. Kapitalisasi pasar berada di kisaran Rp12.684 triliun.

Dari daftar saham, tekanan paling besar terlihat pada jajaran top losers, dipimpin oleh JAWA yang anjlok 14,56 persen, disusul XILV 14,49 persen, XIML (-11,27%), BNGA 8,60 persen, dan PKPK 8,47 persen.