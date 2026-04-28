Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 7.128

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |09:20 WIB
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,31 persen ke level 7.128,47 pada perdagangan hari ini, Selasa (28/4/2026). Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 0,49 persen ke 7.141, 

Pada perdagangan hari ini, terdapat 332 saham di zona hijau, 160 melemah, dan 467 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp625 miliar, dengan volume 1,1 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,43 persen ke 689, indeks JII menguat 0,15 persen ke 478, indeks MNC36 menguat 0,45 persen ke 299, dan IDX30 menguat 0,42 persen ke 380. 

Untuk indeks sektoral kompak berada di zona hijau seperti energi, konsumer siklikal, konsumer non siklikal, kesehatan, industri, infrastruktur, properti, transportasi, keuangan, bahan baku, teknologi. Sedangkan hanya tansportasi yang melemah. 

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Sentral Mitra Informatika Tbk (LUCK), PT Formosa Ingridient Factory Tbk (BOBA), dan PT LCK Global Kedaton Tbk (LCKM).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Indo Premier Investment Management Tbk (XIML), PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA), dan PT Jaya Agra Wattie Tbk (JAWA).
 

(Dani Jumadil Akhir)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement