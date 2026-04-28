IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 7.128 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,31 persen ke level 7.128,47 pada perdagangan hari ini, Selasa (28/4/2026). Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 0,49 persen ke 7.141,

Pada perdagangan hari ini, terdapat 332 saham di zona hijau, 160 melemah, dan 467 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp625 miliar, dengan volume 1,1 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,43 persen ke 689, indeks JII menguat 0,15 persen ke 478, indeks MNC36 menguat 0,45 persen ke 299, dan IDX30 menguat 0,42 persen ke 380.

Untuk indeks sektoral kompak berada di zona hijau seperti energi, konsumer siklikal, konsumer non siklikal, kesehatan, industri, infrastruktur, properti, transportasi, keuangan, bahan baku, teknologi. Sedangkan hanya tansportasi yang melemah.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Sentral Mitra Informatika Tbk (LUCK), PT Formosa Ingridient Factory Tbk (BOBA), dan PT LCK Global Kedaton Tbk (LCKM).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Indo Premier Investment Management Tbk (XIML), PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA), dan PT Jaya Agra Wattie Tbk (JAWA).



(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.