IHSG Ditutup Turun ke 7.106, Sektor Energi dan Keuangan Tertekan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona merah pada sesi terakhir perdagangan hari ini. IHSG turun 22,97 poin atau 0,32 persen ke level 7.106,52.

Pada penutupan perdagangan, Senin (27/4/2026), terdapat 423 saham menguat, 286 saham melemah, dan 250 saham stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp16,4 triliun dari 30,3 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,35 persen ke 688, indeks JII turun 1,06 persen ke 477, indeks IDX30 melemah 0,67 persen ke 379, dan indeks MNC36 melemah 0,88 persen ke 298.

Kemudian, indeks sektoral yang berada di zona merah yaitu energi, keuangan, dan industri. Sementara itu, sektor lainnya menguat, yaitu konsumer siklikal, konsumer non-siklikal, teknologi, kesehatan, properti, bahan baku, dan transportasi.

Saham-saham yang masuk top gainers antara lain PT Jaya Agra Wattie Tbk (JAWA) naik 34,64 persen ke Rp206, PT Sinergi Inti Plastindo Tbk (ESIP) naik 34,09 persen ke Rp118, dan PT Insight Investments Management Tbk (XILV) naik 27,78 persen ke Rp138.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain PT Harapan Duta Pertiwi Tbk (HOPE) turun 14,91 persen ke Rp194, PT Multitrend Indo Tbk (BABY) turun 14,55 persen ke Rp282, dan PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) turun 14,47 persen ke Rp1.005.

(Feby Novalius)

