3 Proyek Sampah Jadi Listrik Danantara Jadi PSN

JAKARTA - Pemerintah resmi menetapkan tiga proyek fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) gelombang pertama sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ketiga proyek yang mendapatkan status PSN tersebut berlokasi di wilayah strategis, yakni Kota Bekasi, Bogor Raya, dan Denpasar Raya.

Langkah ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 serta didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 terkait percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah.

PT Danantara Investment Management (DIM) bersama anak perusahaannya, PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera) menyambut baik keputusan ini. Denera, yang dibentuk khusus untuk mengembangkan platform PSEL nasional, akan bertugas mengoordinasikan investasi strategis, pemilihan teknologi, hingga kemitraan lintas sektor.

Chief Executive Officer DIM Pandu Sjahrir menyatakan bahwa status PSN ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan solusi terintegrasi, mulai dari pengurangan ketergantungan pada TPA hingga optimalisasi sampah menjadi sumber energi.

"Melalui Denera, kami ingin membantu percepatan realisasi ekosistem Waste-to-Energy yang mampu menjadi bagian dari solusi jangka panjang atas tantangan pengelolaan sampah di Indonesia," ujar Pandu dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Penetapan status PSN ini diformalisasikan melalui Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Adapun pengerjaan di lapangan akan dilakukan oleh Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP).