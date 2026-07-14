Danantara Garap 26 Proyek Hilirisasi Rp225 Triliun, Serap 37 Ribu Tenaga Kerja

JAKARTA - BPI Danantara menggarap 26 proyek hilirisasi strategis nasional dengan total nilai investasi mencapai Rp225 triliun. Langkah ini untuk memperkuat struktur industri dalam negeri sekaligus menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Proyek hilirisasi skala besar ini diyakini mampu membawa dampak ekonomi langsung yang signifikan bagi masyarakat luas. Danantara berkomitmen penuh untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur industri penopang dari hulu hingga hilir.

"Danantara bergerak cepat dalam mengerjakan 26 proyek hilirisasi strategis nasional dengan total nilai investasi mencapai Rp225 triliun," ujar Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, dalam keterangannya, Selasa (14/7/2026).

Adapun 26 proyek hilirisasi ini diproyeksikan akan menyerap 37.833 tenaga kerja, sehingga menjadikannya salah satu mesin utama dalam penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi nasional.

Program hilirisasi yang dijalankan Danantara mencakup dua fase strategis yang telah berjalan sepanjang tahun ini.

Pada fase I, peletakan batu pertama (groundbreaking) telah dilaksanakan pada 6 Februari 2026 dengan melibatkan 6 proyek prioritas di 13 lokasi. Fase I tersebut menelan nilai investasi sebesar Rp109 triliun dan mampu menyerap sebanyak 11.456 tenaga kerja.

Sementara itu, fase II menyusul dengan pelaksanaan groundbreaking pada 29 April 2026, yang secara spesifik melibatkan 10 proyek prioritas di 13 lokasi dengan nilai investasi Rp116 triliun, serta berhasil menyerap 26.377 tenaga kerja.