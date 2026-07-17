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Danantara Resmi Bergabung dengan Forum Sovereign Wealth Fund Dunia

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |18:19 WIB
Danantara Resmi Bergabung dengan Forum Sovereign Wealth Fund Dunia
Danantara (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Danantara Investment Management (DIM), holding investasi Danantara Indonesia, resmi bergabung sebagai Associate Member International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), forum yang menghimpun sovereign wealth fund (SWF) dari berbagai negara. Keanggotaan tersebut menandai langkah penting Danantara dalam memperkuat tata kelola investasi sesuai standar internasional.

Pengajuan keanggotaan DIM telah disetujui oleh Dewan IFSWF pada awal tahun ini. Sebagai Associate Member, DIM bergabung dengan jaringan global sovereign wealth fund yang berkomitmen menerapkan Santiago Principles, yakni 24 prinsip dan praktik yang diakui secara internasional sebagai standar tata kelola, investasi, dan manajemen risiko bagi SWF.

Keanggotaan tersebut juga membuka peluang bagi Danantara Investment Management untuk memperluas kolaborasi dengan sovereign wealth fund dunia melalui pertukaran pengetahuan, diskusi kebijakan investasi, serta berbagai program yang diselenggarakan IFSWF. Selain itu, DIM akan menyelaraskan kerangka tata kelolanya dengan standar global guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, mengatakan bergabungnya Danantara ke IFSWF mencerminkan komitmen institusi dalam menerapkan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas berstandar internasional.

"Bergabung dengan IFSWF mencerminkan komitmen Danantara Indonesia terhadap tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas berstandar dunia. Sebagai pengelola aset nasional Indonesia, kami bertekad membangun institusi yang memenuhi standar internasional tertinggi sehingga kami dapat menjalankan mandat investasi bagi rakyat Indonesia," ujar Pandu dalam keterangan resmi, Kamis (16/7/2026).

Sementara itu, Chief Executive IFSWF Duncan Bonfield menyambut bergabungnya Danantara Indonesia sebagai anggota baru forum tersebut. Menurutnya, sejak didirikan Danantara telah menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola yang baik, profesionalisme, dan transparansi.

 

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