Juru Bicara IKN Troy Pantouw Meninggal Dunia

JAKARTA - Staf Khusus Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bidang Komunikasi Publik Troy Harold Yohanes Pantouw meninggal dunia pada hari ini, Sabtu (25/7/2026). Troy meninggal di usia 58 tahun.

"Semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, penghiburan, dan kekuatan," tulis pernyataan Otorita IKN di akun Instagram resmi.

Pria kelahiran 8 Mei 1968 ini menjabat sebagai Stafsus Bidang Komunikasi Publik di OIKN sejak Januari 2024.

Troy selalu menyampaikan berbagai informasi terkait pembangunan IKN, mulai dari perkembangan kawasan ibu kota baru, investasi, kunjungan masyarakat, hingga klarifikasi terhadap informasi yang beredar di ruang publik.

Sebelumnya, Troy pernah menjabat sebagai Direktur Komunikasi PT Tirta Investama Danone-Aqua pada 2009.

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.