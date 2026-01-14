Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Prabowo Koreksi Desain dan Fungsi IKN, Minta Pembangunan Dipercepat

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |08:50 WIB
Prabowo Koreksi Desain dan Fungsi IKN, Minta Pembangunan Dipercepat (Foto: Setkab)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan beberapa catatan usai mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa, 13 Januari 2026. Prabowo juga menerima laporan perkembangan pembangunan KN dari Otorita IKN.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa sejak awal Presiden Prabowo memberikan perhatian agar pembangunan fasilitas negara tersebut dapat dipercepat. 

“Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif, yang harapannya bisa selesai di tahun 2028,” ujar Mensesneg dalam keterangannya kepada awak media di Kabupaten Malang.

Dalam rapat bersama OIKN tersebut, Presiden Prabowo memberikan sejumlah catatan atas paparan yang disampaikan. Menurutnya, catatan Presiden pada prinsipnya menekankan dua hal utama yakni perbaikan dan percepatan proses pembangunan.

"Jadi tadi masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden memberikan koreksi terhadap pertama misalnya mengenai desain, kemudian mengenai fungsi, dan diminta terus-menerus OIKN dan Kementerian PU untuk memperbaiki," katanya.

 

