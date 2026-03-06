Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Targetkan 120 Juta Motor Bensin Dikonversi ke Listrik

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |16:00 WIB
Prabowo Targetkan 120 Juta Motor Bensin Dikonversi ke Listrik
Prabowo Targetkan 120 Juta Motor Bensin Dikonversi ke Listrik (Foto: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya transisi energi nasional. Salah satunya melakukan konversi 120 juta motor bensin ke listrik

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan langkah bertahap untuk melakukan konversi kendaraan bermotor berbahan bakar bensin menjadi kendaraan listrik, khususnya pada sepeda motor yang jumlahnya mencapai sekitar 120 juta unit di Indonesia.

“Kendaraan bermotor kita yang 120 juta motor yang memakai bensin, kita akan mencoba bertahap untuk melakukan konversi ke motor listrik,” ujar Bahlil usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri terkait di Istana Merdeka dalam keterangannya, dikutip Jumat (6/3/2026).

Bahlil menjelaskan bahwa program konversi motor sebenarnya telah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Setiap tahunnya sekitar 200 ribu sepeda motor telah dikonversi dari berbahan bakar bensin menjadi motor listrik. Ke depan, program tersebut diharapkan dapat makin dipercepat seiring dengan perkembangan teknologi yang membuat biaya konversi semakin terjangkau.

“Sekarang kan sudah mulai ada teknologi yang lebih murah, jadi mungkin sekitar 5-6 juta (rupiah), jadi semakin ke sini semakin murah,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/320/3205246/bahlil-hLYj_large.jpg
Ini Sederet Tugas Baru Bahlil dari Prabowo Percepat Transisi Energi, Kompor LPG Diganti Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/320/3205245/bahlil-XRUI_large.jpg
Prabowo Tunjuk Bahlil Pimpin Satgas Energi Bersih, Targetkan 120 Juta Motor Bensin Beralih ke Listrik 3 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/320/3205059/presiden_prabowo-VeE7_large.jpg
Prabowo Minta Bahlil Tingkatkan Cadangan BBM hingga 3 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/320/3204588/bahlil-lFua_large.jpg
Prabowo Panggil Bahlil ke Istana Bahas Dampak Penutupan Selat Hormuz Imbas AS Serang Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/320/3203324/prabowo_subianto-xmNa_large.jpg
Prabowo Targetkan 15 Ribu Insinyur Indonesia Kuasai Teknologi Chip
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/320/3202820/prabowo_subianto-O6ja_large.jpg
Prabowo Terima 12 CEO Perusahaan Besar di AS, Tegaskan RI Tak Lagi Jadi Raksasa Tidur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement