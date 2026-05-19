HOME FINANCE PROPERTY

Investasi di IKN Tembus Rp72,3 Triliun, Apa Saja yang Dibangun?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |09:42 WIB
Investasi di IKN Tembus Rp72,3 Triliun, Apa Saja yang Dibangun? (Foto: Otorita IKN)
JAKARTA -  Total nilai investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp72,39 triliun. Investasi ini menunjukkan keberlanjutan pembangunan IKN yang ditopang oleh kepercayaan investor.

Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw menjelaskan, capaian tersebut menjadi bukti pembangunan IKN tidak berhenti seiring dengan menuju hidupnya ekosistem perkotaan.

"Total angka estimasi investasi sebesar Rp72,39 triliun ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap IKN terus berjalan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah masa depan kota Indonesia, caranya adalah dengan bersama-sama kita membangun ekosistem kehidupan, layanan, hunian, dan berbagai aktivitas ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Saat ini, total estimasi investasi di IKN terdiri dari investasi swasta murni sebesar Rp60,29 triliun, serta fasilitas publik dan penugasan Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp12,10 triliun. Secara keseluruhan, telah terdapat 75 Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 65 pelaku usaha yang masuk dalam investasi swasta murni, serta 15 penugasan kepada K/L.

Komposisi investasi tersebut juga menunjukkan keterlibatan pelaku usaha nasional dan internasional. Dari total 75 PKS, sebanyak 11 PKS berasal dari investor asing dengan 8 perusahaan dari 6 negara, yaitu Korea Selatan, Tiongkok, Uni Emirat Arab, Rusia, Malaysia dan Singapura, sedangkan 64 PKS lainnya berasal dari pelaku usaha dalam negeri. Kehadiran investasi ini terlihat pada berbagai sektor, mulai dari hunian, infrastruktur, energi, akomodasi, pusat olahraga, hingga fasilitas komersial.

 

