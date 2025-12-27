Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Jadi Destinasi Wisata, Begini Cara Liburan ke IKN

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |11:00 WIB
Jadi Destinasi Wisata, Begini Cara Liburan ke IKN
Jadi Destinasi Wisata, Begini Cara Liburan ke IKN (Foto: Otorita IKN)
JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyiapkan sistem pelayanan kunjungan. Masyarakat bisa menjadikan opsi IKN sebagai destinasi wisata menyambut libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw menyampaikan bahwa pengelolaan kunjungan nataru di IKN difokuskan pada aspek pelayanan publik yang berorientasi pada keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

"Momentum libur Natal dan Tahun Baru menjadi perhatian khusus karena potensi peningkatan jumlah pengunjung. Oleh karena itu, kami menyiapkan sistem pelayanan yang terkoordinasi, mulai dari pengaturan alur kunjungan, transportasi, hingga dukungan kesehatan, agar seluruh aktivitas dapat berjalan tertib dan aman," ujar Troy dalam keterangan resmi, Jakarta, Sabtu (27/12/2025).

Untuk mendukung aksesibilitas menuju kawasan IKN selama periode Nataru, jalur jalan tol/bebas hambatan dari Balikpapan menuju Penajam Paser Utara, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, hingga Kalimantan Selatan difungsionalkan secara terbatas pada 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

Jalur ini beroperasi pada pukul 06.00–18.00 WITA dan diperuntukkan bagi kendaraan Golongan I (non-bus dan non-truk) sebagai alternatif akses untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun.

Dari sisi sumber daya manusia, sejumlah petugas disiagakan dan berasal dari berbagai unit kerja, termasuk petugas pelayanan, pengamanan, ketertiban umum, serta tenaga medis.

Para petugas ditempatkan di sejumlah titik strategis, seperti area parkir, pintu masuk kawasan, rest area, plaza seremoni, hingga pos pemantauan malam hari. Skema pembagian tugas disusun untuk memastikan alur kunjungan berjalan tertib, mulai dari proses pendaftaran, pengaturan antrean, hingga mobilisasi pengunjung.

 

Halaman:
1 2
