Momen Dirut KAI Termenung Menatap KRL Rusak Pascatabrakan di Bekasi Timur

Dirut KAI Bobby Rasyidin Termenung di Depan KRL yang Ditabrak Kereta di Stasiun Bekasi Timur. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)

JAKARTA — Tabrakan antara kereta api jarak jauh dan kereta rel listrik (KRL) di Stasiun Bekasi Timur menyisakan duka mendalam. Peristiwa tersebut juga menyentuh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin.

Saat meninjau lokasi kejadian, Bobby tampak duduk termenung di peron Stasiun Bekasi Timur, tepat di depan rangkaian KRL yang mengalami kerusakan parah. Ia mengenakan kemeja putih sambil memperhatikan proses evakuasi korban kecelakaan.

Momen tersebut diabadikan oleh fotografer Okezone, Aldhi Chandra Setiawan, pada Selasa (28/4/2026) sekitar pukul 02.00 WIB, usai kunjungan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan utusan khusus Presiden, Raffi Ahmad.

Dalam keterangannya, Bobby menjelaskan kronologi awal kejadian. Ia menyebut kecelakaan diduga dipicu insiden temperan yang melibatkan taksi Green SM di perlintasan JPL 85.

“Kejadian ini sekitar pukul 09.00 WIB, diawali adanya temperan taksi Green SM (hijau) di JPL 85. Hal ini yang kami curigai mengganggu sistem perkeretaapian di wilayah emplasemen Stasiun Bekasi Timur,” ujar Bobby.