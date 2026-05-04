Purbaya Bakal Copot 2 Pejabat Kemenkeu Imbas Lonjakan Restitusi Pajak

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengambil langkah tegas dengan menindak jajaran pejabat yang dinilai gagal mengendalikan proses pencairan restitusi pajak.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi mendalam terhadap sejumlah pejabat tinggi yang memiliki kewenangan dalam penerbitan restitusi, menyusul adanya lonjakan pencairan yang dinilai tidak terkendali.

Dari hasil penelusuran terhadap lima pejabat dengan kewenangan tertinggi, Purbaya memastikan dua di antaranya akan segera dibebastugaskan dari jabatannya dalam waktu dekat.

“Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini dua akan saya copot,” tegas Purbaya kepada awak media di kantornya, Senin (4/5/2026).

Langkah pencopotan ini dimaksudkan sebagai peringatan serius bagi seluruh jajaran di Kementerian Keuangan agar lebih disiplin dalam menjalankan instruksi dan tidak sembarangan dalam mengeluarkan kebijakan fiskal.