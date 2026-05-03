Diisukan Masuk Rumah Sakit, Purbaya Bagikan Momen Berenang

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 03 Mei 2026 |15:38 WIB
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membagikan momen sedang melakukan aktivitas berenang di tengah kabar sedang menjalani perawatan di rumah sakit beberapa hari lalu. Momen tersebut dibagikan Menkeu melalui akun resmi sosial media tiktok miliknya, pada Minggu siang (3/5/2026).

Melalui keterangan fotonya, Purbaya memberikan motivasi khusus kepada para Gen Z agar tetap menjaga kebugaran tubuh di tengah kesibukan. Ia menekankan pentingnya berolahraga, apa pun jenisnya.

"Gen Z jangan lupa olahraga, renang bisa, lari boleh, padel juga bisa. Kalo saya biasanya renang sih," tulis Purbaya dalam unggahan tersebut dikutip Minggu (3/5/2026).

Tidak hanya soal kesehatan fisik, Purbaya juga menyisipkan pesan mengenai kesiapan menghadapi rutinitas pekerjaan pasca berakhirnya libur panjang. Ia menyinggung berakhirnya masa libur panjang dan semangat untuk kembali beraktivitas pada hari Senin dengan istilah yang akrab di telinga para pelaku pasar modal atau ekonomi, yakni 'siap-siap serok'.

"Gak berasa long weekendnya. Hari Senin siap-siap serok ya," kata Purbaya dengan tambahan emoticon tersenyum.

Hingga saat berita ini ditulis, unggahan tersebut telah mendapatkan lebih dari 6.033 suka dan ratusan komentar dari netizen yang merespons positif ajakan hidup sehat dari sang tokoh finansial tersebut. Penggunaan tagar seperti #menkeu dan #kitakayabersama juga menunjukkan fokusnya pada literasi ekonomi yang dibalut dengan gaya hidup seimbang.

 

Berita Terkait
Purbaya Dikabarkan Masuk Rumah Sakit, Ini Kata Kemenkeu
Purbaya Cs Tunda Umumkan Hasil Rapat KSSK, Ada Apa?
Purbaya Terbitkan Aturan Anggaran OJK, Ini Isinya
Purbaya Akan Tanggung 100 Persen PPN Avtur
Purbaya Optimistis IHSG Tembus 28.000 pada 2030
Purbaya Janjikan Insentif Pajak Bagi Pasar Modal
