Daftar Harga BBM per 2 Mei 2026, Ada yang Naik?

JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) per 2 Mei 2026. Di mana pada awal bulan ini tidak ada perubahan pada harga BBM PT Pertamina (Persero).

Harga BBM Pertamax Turbo dijual Rp19.400 per liter. Harga Dexlite dijual Rp23.600 per liter dan harga BBM Pertamina Dex dijual Rp23.900 per liter dari sebelumnya Rp14.500 per liter. Harga BBM tersebut masih sama setelah naik pada 18 April 2026.

Pertamina memutuskan tidak menaikkan harga BBM nonsubsidi pada 1 Mei 2026 meski harga minyak melonjak di atas USD100 per barel.

Di sisi lain, pemerintah memberi sinyal akan ada penyesuaian harga BBM nonsubsidi tahap kedua setelah kenaikan sejak 18 April 2026.

Berikut ini daftar terbaru harga BBM Pertamina yang berlaku hari ini, Sabtu (2/5/2026):