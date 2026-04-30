Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Pertamina Trans Kontinental Goes to Campus, Dukung Kualitas Talenta Maritim Indonesia

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |22:52 WIB
Pertamina Trans Kontinental Goes to Campus, Dukung Kualitas Talenta Maritim Indonesia
PT Pertamina Trans Kontinental gelar PTK Goes to Campus di dua perguruan tinggi vokasi pelayaran di Makassar. (Foto: dok Pertamina)
A
A
A

MAKASSAR – PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) menggelar PTK Goes to Campus (PGTC) di dua perguruan tinggi vokasi pelayaran di Makassar, pada Selasa dan Rabu, 28-29 April 2026.

PGTC merupakan program tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL), sekaligus komitmen PTK dalam mendukung talenta muda di bidang kemaritiman. Pada kegiatan ini, Komisaris Utama PT Pertamina Trans Kontinental Subagjo H Moeljanto bersama Dewan Komisaris turut menjalankan peran pengawasan terhadap program tersebut.

"Acara ini menjadi bagian dari TJSL PTK untuk membantu pelaut Indonesia supaya bisa lebih bersaing secara global," kata Subagjo.

Salah satu kegiatan PGTC dilakukan di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar, pada Selasa (28/4/2026). Di hadapan 800 Taruna-taruni, narasumber PTK Capten Costantinus Fatlolon dan Capten Sofyani Faisol berbagai ilmu tentang aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) perkapalan serta gambaran industri maritim dunia. Kemudian, PGTC dilakukan di Politeknik Pelayaran Barombong, Makassar, pada Rabu (29/4/2026). 

"Digitalisasi pada industri maritim saat ini sudah sangat berkembang. Pelaut harus bisa terus mengembangkan pengetahuan, tidak hanya standar namun lebih tinggi lagi untuk bisa mengikuti perkembangan jaman dan teknologi digital," ujar Komisaris PTK Hartanto.

Selain kuliah umum, PTK juga meresmikan dukungan pada perkembangan pengetahuan Taruna-taruni dengan fasilitas “Pojok LiteraSea”, yaitu sarana pembelajaran digital, di PIP Makassar. 

Peresmian dilakukan oleh Direktur Operasional PTK Yudi Wibisono dan Direktur PIP Makasar, Capt Rudi Susanto. Turut hadir dalam acara peresmian tersebut, sekaligus melakukan Kunjungan Kerja di wilayah operasi kegiatan bisnis PTK di Makassar, Komisaris Utama Subagjo H Moeljanto.

(Agustina Wulandari )

Berita Terkait
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement