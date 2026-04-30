Pertamina Trans Kontinental Goes to Campus, Dukung Kualitas Talenta Maritim Indonesia

PT Pertamina Trans Kontinental gelar PTK Goes to Campus di dua perguruan tinggi vokasi pelayaran di Makassar. (Foto: dok Pertamina)

MAKASSAR – PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) menggelar PTK Goes to Campus (PGTC) di dua perguruan tinggi vokasi pelayaran di Makassar, pada Selasa dan Rabu, 28-29 April 2026.

PGTC merupakan program tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL), sekaligus komitmen PTK dalam mendukung talenta muda di bidang kemaritiman. Pada kegiatan ini, Komisaris Utama PT Pertamina Trans Kontinental Subagjo H Moeljanto bersama Dewan Komisaris turut menjalankan peran pengawasan terhadap program tersebut.

"Acara ini menjadi bagian dari TJSL PTK untuk membantu pelaut Indonesia supaya bisa lebih bersaing secara global," kata Subagjo.

Salah satu kegiatan PGTC dilakukan di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar, pada Selasa (28/4/2026). Di hadapan 800 Taruna-taruni, narasumber PTK Capten Costantinus Fatlolon dan Capten Sofyani Faisol berbagai ilmu tentang aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) perkapalan serta gambaran industri maritim dunia. Kemudian, PGTC dilakukan di Politeknik Pelayaran Barombong, Makassar, pada Rabu (29/4/2026).

"Digitalisasi pada industri maritim saat ini sudah sangat berkembang. Pelaut harus bisa terus mengembangkan pengetahuan, tidak hanya standar namun lebih tinggi lagi untuk bisa mengikuti perkembangan jaman dan teknologi digital," ujar Komisaris PTK Hartanto.

Selain kuliah umum, PTK juga meresmikan dukungan pada perkembangan pengetahuan Taruna-taruni dengan fasilitas “Pojok LiteraSea”, yaitu sarana pembelajaran digital, di PIP Makassar.

Peresmian dilakukan oleh Direktur Operasional PTK Yudi Wibisono dan Direktur PIP Makasar, Capt Rudi Susanto. Turut hadir dalam acara peresmian tersebut, sekaligus melakukan Kunjungan Kerja di wilayah operasi kegiatan bisnis PTK di Makassar, Komisaris Utama Subagjo H Moeljanto.

(Agustina Wulandari )

