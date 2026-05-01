Cerita Inspiratif Cokelatin, UMKM Lokal Menembus Pasar Global bersama BRI

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |09:54 WIB
Cerita Inspiratif Cokelatin, UMKM Lokal Menembus Pasar Global bersama BRI
Kisah Cokelatin sukses mencuri perhatian di tengah Bazar UMKM bertajuk Srikandi Pertiwi yang digelar BRI.
JAKARTA - Semangat Kartini di masa kini tak pernah padam. Justru, nyalanya terus hidup melalui langkah berani para perempuan yang memperjuangkan mimpi, kemandirian, dan karyanya di berbagai bidang. Semangat itulah yang terasa kuat dalam gelaran Bazaar Srikandi Pertiwi, sebuah ajang yang diselenggarakan BRI dengan menghadirkan karya-karya perempuan pelaku UMKM yang terus tumbuh dan berdaya.

Momentum ini dihadirkan oleh BRI melalui program Rumah BUMN yang menyelenggarakan Bazar UMKM bertajuk "Srikandi Pertiwi". Bazar tersebut menjadi ruang apresiasi bagi produk unggulan dari para pengusaha perempuan, sekaligus wujud nyata komitmen BRI dalam mendorong pemberdayaan ekonomi lokal agar mampu berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.

Di tengah kemeriahan bazar, kisah Cokelatin sukses mencuri perhatian. Bisnis cokelat artisan ini membuktikan bahwa dengan inovasi, kreativitas, serta dukungan pendampingan yang tepat, usaha skala kecil pun memiliki peluang untuk menembus pasar global.

Berdiri pada 2016, Cokelatin didirikan oleh Irene Farriha. Menariknya, nama "Cokelatin" adalah perpaduan manis dari nama Irene dan Nugi, sang suami. Layaknya merawat anak sendiri, bisnis ini lahir dari rasa cinta dan harapan besar untuk memajukan potensi cokelat Nusantara.

Perjalanan Irene bermula dari sebuah ketidaksengajaan. Saat masih berkarier di Event Organizer (EO), ia sering bersinggungan dengan para pelaku UMKM. Interaksi tersebut memantiknya untuk mencoba meracik minuman cokelat sendiri dan membawanya ke kantor. Tak disangka, racikan tersebut disukai banyak rekan kerjanya, hingga memantapkan keberanian Irene untuk menyeriusi dunia bisnis.

