BRI Catatkan Kinerja Solid, Laba Bersih Melesat 13,7 Persen ​di Triwulan I 2026

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |14:05 WIB
BRI mencatatkan kinerja yang solid pada Triwulan I 2026. (Foto: dok BRI)
JAKARTA – Di tengah meningkatnya risiko global akibat eskalasi konflik geopolitik yang turut mendorong ketidakpastian ekonomi dunia, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) tetap mampu mencatatkan kinerja yang solid pada Triwulan I 2026.

Dengan fundamental bisnis yang kuat didukung oleh pertumbuhan kredit yang selektif, pengelolaan biaya dana yang semakin efisien, serta kualitas aset yang terjaga, BRI berhasil mencatatkan laba bersih konsolidasian sebesar Rp15,5 triliun atau tumbuh 13,7 persen year-on-year (yoy).

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama BRI Hery Gunardi dalam Press Conference Kinerja Keuangan BRI Triwulan I 2026 di Kantor Pusat BRI pada Kamis (30/4/2026). Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Direktur Utama BRI Viviana Dyah Ayu, Direktur Network & Retail Funding BRI Aquarius Rudianto, Direktur Finance & Strategy BRI Achmad Royadi dan Direktur Manajemen Risiko BRI Ety Yuniarti.

Dalam paparannya, Hery Gunardi menyampaikan bahwa sepanjang Triwulan I 2026, kondisi ekonomi global masih diwarnai oleh peningkatan risiko geopolitik yang signifikan. Meski demikian, perekonomian Indonesia tetap resilien dengan dukungan yang semakin luas dari sisi demand, supply, dan fiskal sehingga memberikan buffer terhadap ketidakpastian global dan menjaga momentum pertumbuhan. 

Kondisi ini juga tercermin pada industri perbankan nasional yang tetap berada dalam kondisi stabil, dengan intermediasi yang kuat, likuiditas yang memadai, serta risiko yang terkendali, dan memberikan ruang bagi perbankan untuk tetap melakukan ekspansi secara prudent.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/11/3215606//presiden_prabowo_subianto-1vRQ_large.jpeg
Presiden Prabowo: Hilirisasi Kunci Kebangkitan dan Kemakmuran Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/278/3215594//dirut_bri-CnsF_large.png
Begini Saran Dirut BRI Hadapi Gejolak Saham BBRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/278/3215581//laba_unvr-6e1C_large.jpg
UNVR Raup Laba Bersih Rp1,3 Triliun di Kuartal I-2026, Naik 14,1 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/11/3215582//pgn_gagas_dukung_perluasan_bauran_nasional_melalui_cng-nEQc_large.jpeg
PGN Gagas Dukung Perluasan Bauran Nasional melalui CNG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/320/3215575//dirut_bri-4Qkv_large.png
Dirut BRI Ungkap Ekonomi RI Masih Kuat di Tengah Perang AS-Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/278/3215558//bri-c4py_large.png
BRI Cetak Laba Bersih Rp15,5 Triliun di Kuartal I-2026, Naik 13,7 Persen 
