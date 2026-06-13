UMKM Tas Serat Alam Mlatiwangi Tembus Pasar Internasional Berkat LinkUMKM BRI

SEMARANG – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat perannya dalam mendorong kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program pendampingan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta pembukaan akses usaha yang lebih luas.

Salah satu pelaku usaha yang merasakan manfaat dukungan tersebut adalah Mlatiwangi, UMKM tas serat alam asal Kota Semarang yang berdiri sejak 2017 dan kini produknya telah menjangkau berbagai wilayah di Indonesia hingga pasar mancanegara.

Pemilik Mlatiwangi, Yuli Muhawati, mengungkapkan bahwa usahanya berawal dari permintaan saudaranya di Amsterdam, Belanda untuk membuat tas mukena. Pada masa awal merintis usaha, produk yang dipasarkan masih berupa tas jadi yang dibeli kembali. Namun, setelah menemukan penjahit yang sesuai, Yuli mulai memproduksi sendiri tas berbahan serat alam seperti pandan, eceng gondok, goni, rotan, hingga pelepah pisang.

“Awalnya saya membuat tempat atau tas mukena berdasarkan permintaan saudara di Amsterdam. Saat itu produk yang dijual masih berupa tas jadi, hingga akhirnya saya menemukan penjahit dan mulai memproduksi sendiri menggunakan berbagai bahan serat alam seperti pandan, eceng gondok, goni, rotan, dan pelepah pisang yang terus dikembangkan hingga sekarang,” ujarnya.

Seiring berjalannya waktu, Mlatiwangi berkembang dengan menghadirkan produk yang memadukan anyaman serat alam dan kain wastra Indonesia, seperti batik dan lurik. Souvenir dompet koin dan dompet kosmetik menjadi produk yang paling diminati karena harganya terjangkau dan memiliki desain yang unik.

Dalam perjalanan mengembangkan usaha, Yuli mengenal LinkUMKM melalui Rumah BUMN BRI. Berbagai pendampingan dan fasilitas yang diperolehnya turut membuka peluang bagi Mlatiwangi untuk mengisi produk di toko oleh-oleh Bandeng Juwana yang berkontribusi terhadap peningkatan omzet usaha.

Saat ini, produk Mlatiwangi dipasarkan melalui galeri sendiri, reseller di toko oleh-oleh Bandeng Juwana dan Bandara Jenderal Ahmad Yani, marketplace, serta berbagai pameran, di antaranya BRILianpreneur 2022 dan Inacraft 2024.