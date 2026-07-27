Bersama Danantara, Laba Bersih Pegadaian Sukses Tumbuh 84,4 Persen

JAKARTA – PT Pegadaian (Persero) kembali membuktikan ketangguhannya sebagai salah satu pilar keuangan nasional dengan menorehkan kinerja positif hingga 30 Juni 2026.

Melalui strategi bisnis yang adaptif dan ekspansi ekosistem emas yang agresif, Pegadaian berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp6,59 triliun, tumbuh 84,4 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar Rp3,58 triliun.

Akselerasi performa gemilang ini juga tercermin dari realisasi total Aset yang kini mencapai Rp186,33 triliun, atau meningkat 53,9 persen dari tahun lalu yang tercatat sebesar Rp 121,1 triliun. Pertumbuhan aset ini ditopang kuat oleh pencapaian Outstanding Loan (OSL) gross yang melesat ke angka Rp155,1 triliun, naik 52,7 persen dari capaian tahun sebelumnya senilai Rp101,5 triliun.

Pencapaian impresif ini berjalan beriringan dengan kualitas pembiayaan yang semakin sehat dan pruden. Hal ini dibuktikan dengan penurunan rasio Non-Performing Loan (NPL) secara signifikan dari 0,81 persen pada periode 30 Juni 2025 menjadi 0,71 persen pada 30 Juni 2026.

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Damar Latri Setiawan mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya yang mendalam atas pencapaian ini.

“Alhamdulillah, Pegadaian terus membukukan pertumbuhan kinerja di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik saat ini. Terima kasih kepada Nasabah dan seluruh masyarakat Indonesia, atas kepercayaan terhadap produk dan layanan Pegadaian,” ujarnya.

“Dengan semangat Melayani Sepenuh Hati, Pegadaian terus meningkatkan peran dan kontribusi dalam pembangunan ekonomi, untuk MengEMASkan Indonesia,” kata Damar.