QRIS wondr by BNI Bisa Dipakai di China, Transaksi Lintas Negara Makin Mudah

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperluas layanan pembayaran digital dengan menghadirkan fitur QRIS Cross Border di China melalui aplikasi wondr by BNI. Dengan fitur ini, nasabah BNI kini dapat bertransaksi di merchant yang terhubung dengan Alipay dan UnionPay hanya dengan memindai kode QR, tanpa perlu menukarkan uang tunai.

Peluncuran inisiatif tersebut dilakukan bersama Bank Indonesia (BI) dan para penyedia jasa pembayaran, lembaga keuangan non-bank, dan perbankan pada 30 April 2026, sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas negara.

Acara tersebut turut dihadiri Gubernur BI Perry Warjiyo, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

Senior Executive Vice President Network and Sales BNI Sri Indira mengatakan, pengembangan fitur ini memberikan kemudahan transaksi bagi nasabah sekaligus mendukung integrasi sistem pembayaran global.

"Peluncuran ini menjadi langkah nyata BNI dalam mendukung ekosistem pembayaran digital yang semakin global. Kami ingin memastikan nasabah dapat bertransaksi dengan mudah di mana pun, termasuk di China, sekaligus mendorong peningkatan transaksi wisatawan mancanegara di Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis.