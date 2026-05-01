Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

QRIS wondr by BNI Bisa Dipakai di China, Transaksi Lintas Negara Makin Mudah

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |09:00 WIB
BNI perluas layanan pembayaran digital dengan menghadirkan fitur QRIS Cross Border di China melalui aplikasi wondr by BNI. (Foto: dok BNI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperluas layanan pembayaran digital dengan menghadirkan fitur QRIS Cross Border di China melalui aplikasi wondr by BNI. Dengan fitur ini, nasabah BNI kini dapat bertransaksi di merchant yang terhubung dengan Alipay dan UnionPay hanya dengan memindai kode QR, tanpa perlu menukarkan uang tunai.

Peluncuran inisiatif tersebut dilakukan bersama Bank Indonesia (BI) dan para penyedia jasa pembayaran, lembaga keuangan non-bank, dan perbankan pada 30 April 2026, sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas negara.

Acara tersebut turut dihadiri Gubernur BI Perry Warjiyo, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

Senior Executive Vice President Network and Sales BNI Sri Indira mengatakan, pengembangan fitur ini memberikan kemudahan transaksi bagi nasabah sekaligus mendukung integrasi sistem pembayaran global.

"Peluncuran ini menjadi langkah nyata BNI dalam mendukung ekosistem pembayaran digital yang semakin global. Kami ingin memastikan nasabah dapat bertransaksi dengan mudah di mana pun, termasuk di China, sekaligus mendorong peningkatan transaksi wisatawan mancanegara di Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/11/3215790//bri_umkm_cokelatin-I06M_large.jpeg
Cerita Inspiratif Cokelatin, UMKM Lokal Menembus Pasar Global bersama BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/12/3215758//high_tea_with_highend_standard_chartered-t3Pn_large.jpeg
High Tea with HighEnd dan Standard Chartered Hadir Lagi, Rayakan Perempuan Modern
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/320/3215710//qris_bisa_di_china-MZ4i_large.png
QRIS Bisa Digunakan di China Dinilai Bisa Dongkrak Ekonomi Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/16/3215690//defend_it360_luncurkan_logo_baru-xH3z_large.jpeg
Masuk Ekosistem XLSMART, Defend IT360 Perkuat Keamanan Siber Terintegrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/25/3215645//fine_dining_di_aperitif-mL6J_large.jpg
Restoran Fine Dining di Ubud Ini Tawarkan Suasana Mewah Klasik ala The Great Gatsby
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/11/3215633//bri_mencatatkan_kinerja_yang_solid_pada_triwulan_i_2026-yYAj_large.jpeg
BRI Catatkan Kinerja Solid, Laba Bersih Melesat 13,7 Persen ​di Triwulan I 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement