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Transfer Sekaligus Nabung Emas di Fitur Toggle BRImo, Mulai dari Rp10 Ribu Saja

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |20:19 WIB
Transfer Sekaligus Nabung Emas di Fitur Toggle BRImo, Mulai dari Rp10 Ribu Saja
BRI telah meluncurkan fitur Toggle Nabung Emas Otomatis di BRImo. (Foto: dok BRI)
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JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus memberikan kemudahan investasi bagi masyarakat melalui inovasi digital.

Menjawab kebutuhan generasi muda yang dinamis namun tetap ingin menyiapkan masa depan, BRI telah meluncurkan fitur “Toggle” Nabung Emas Otomatis di BRImo. Melalui fitur inovatif ini, nasabah dapat melakukan transfer sekaligus berinvestasi emas secara otomatis hanya dalam satu kali klik.

Untuk menikmati kemudahan inovasi ini, nasabah cukup melakukan langkah praktis yang sepenuhnya terintegrasi di dalam aplikasi. Proses dimulai dengan melakukan login ke aplikasi BRImo, memilih menu Transfer, dan memasukkan nomor rekening tujuan seperti biasa. 

Pada halaman konfirmasi transaksi, nasabah tinggal mengaktifkan tombol Nabung Emas dan menentukan nominal pembelian emas yang diinginkan, yang dapat dimulai dari Rp10.000 saja. 

Kemudian, nasabah dapat mengonfirmasi transaksi dan memasukkan PIN BRImo. Begitu transaksi selesai, dana transfer akan langsung terkirim ke rekening tujuan, sementara saldo tabungan emas nasabah secara otomatis bertambah dalam satu waktu yang sama.

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