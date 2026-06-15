BRI Hadirkan Akses Investasi Global lewat BRImo

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat layanan wealth management dengan menghadirkan pilihan investasi global yang semakin beragam bagi nasabah. Melalui kerja sama dengan Batavia Prosperindo Aset Manajemen, nasabah BRI kini dapat mengakses berbagai produk reksa dana berbasis dolar Amerika Serikat (USD) secara praktis melalui super app BRImo dan Unit Kerja.

Kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya Perseroan dalam memperluas pilihan investasi bagi nasabah di tengah dinamika pasar global yang terus berkembang. Selain memberikan kemudahan akses melalui platform digital, kerja sama tersebut juga membuka kesempatan bagi nasabah untuk memperoleh eksposur pada berbagai tema investasi di pasar internasional.

Melalui kerja sama tersebut, BRI menghadirkan tiga produk reksa dana, yakni Batavia China Sharia Equity USD, Batavia Technology Sharia Equity USD, dan Batavia USD Bond Fund. Ketiga produk tersebut menawarkan karakteristik investasi yang berbeda, mulai dari eksposur pada sektor-sektor pertumbuhan di China dan industri teknologi global hingga instrumen obligasi pemerintah berbasis dolar USD.

Batavia China Sharia Equity USD berinvestasi pada saham-saham perusahaan di China, termasuk Hong Kong SAR dan Taiwan, dengan fokus pada tema pertumbuhan jangka panjang seperti artificial intelligence (AI), robot humanoid, pemulihan konsumsi, serta rantai pasok kendaraan listrik.

Sementara itu, Batavia Technology Sharia Equity USD memberikan eksposur kepada perusahaan-perusahaan sektor teknologi dan komunikasi global yang menjadi bagian penting dari perkembangan ekonomi digital. Adapun Batavia USD Bond Fund berinvestasi pada obligasi pemerintah berbasis USD dengan strategi durasi jangka pendek untuk membantu menjaga volatilitas portofolio tetap terukur.