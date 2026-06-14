Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Cinta Batik Semarang Jangkau Pasar Internasional Berkat LinkUMKM BRI

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 14 Juni 2026 |15:15 WIB
Cinta Batik Semarang Jangkau Pasar Internasional Berkat LinkUMKM BRI
Cinta Batik Semarang. (Foto: dok BRI)
A
A
A

SEMARANG – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar berkembang melalui penguatan kapasitas usaha dan perluasan pasar. Salah satu pengusaha yang merasakan manfaat tersebut adalah Cinta Batik Semarang, perajin batik asal Kota Semarang.

Cinta Batik Semarang telah menjalankan usahanya sejak 2006 dan kini menjangkau pelanggan dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara.

Pemilik Cinta Batik Semarang Iin Windhi Indah Tjahjani mengungkapkan bahwa usahanya berawal dari pelatihan membatik yang diselenggarakan oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Semarang dalam rangka revitalisasi batik Semarang.

Seiring berjalannya waktu, Cinta Batik Semarang dikenal melalui produk batik tulis warna alam yang menjadi andalan karena menggunakan pewarna alami yang lebih ramah lingkungan dengan harga yang tetap terjangkau.

Perjalanan membangun usaha tersebut tidak dimulai dengan kondisi yang ideal. Berbekal modal sekitar Rp50 ribu dan peralatan membatik yang masih sangat sederhana, Iin memulai produksi dengan pengetahuan yang terbatas.

Berbagai kegagalan dalam pembuatan batik tidak menyurutkan semangatnya untuk terus belajar. Minimnya akses untuk berkonsultasi mengenai teknik membatik mendorongnya aktif mendatangi berbagai pameran untuk mencari inspirasi sekaligus meningkatkan kualitas produknya.

“Mengenal LinkUMKM dari Rumah BUMN BRI, salah satu alasan yang membuat kita bergabung yaitu dikarenakan ada banyak kegiatan yang bermanfaat untuk kemajuan usaha kita,” ujar Iin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/16/3224440//shopee_x_spotify-qtBu_large.jpeg
Kolaborasi Shopee VIP x Spotify: Dengerkan Musik Bebas Iklan Gratis Selama 3 Bulan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/2/3224387//hari_pertama_btn_jakarta_international_marathon-pd1B_large.jpeg
BTN JAKIM 2026 Berjalan Lancar, 20.500 Pelari Ramaikan Hari Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/340/3224363//bupati_bogor_rudy_susmanto_raih_penghargaan_disway_top_regional_leader_awards_2026-uAmC_large.jpg
Bupati Bogor Raih Penghargaan Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas Daerah Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/11/3224294//tas_serat_alam_mlatiwangi-h1Sm_large.jpg
UMKM Tas Serat Alam Mlatiwangi Tembus Pasar Internasional Berkat LinkUMKM BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/11/3224265//ilustrasi_pengajuan_balik_nama_pbb_p2-1U02_large.jpg
Balik Nama PBB-P2 Bisa Diajukan Online, Ini Panduan untuk Wajib Pajak Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/11/3224241//pegadaian_lexis_2026-5MQP_large.jpeg
Gelar LEXIS 2026, Pegadaian Siap Hadapi Perubahan Hukum Pidana Nasional
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement