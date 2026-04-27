Purbaya Janjikan Insentif Pajak Bagi Pasar Modal

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menantang Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan SRO (Self-Regulatory Organization) untuk mensukseskan agenda reformasi pasar modal yang saat ini tengah dijalankan.

Purbaya menegaskan, Kementerian Keuangan siap untuk memberikan insentif untuk pasar modal apabila hasil reformasi yang juga dalam tahap penilaian oleh lembaga rating dunia berjalan dengan baik dan membawa hasil memuaskan untuk perkembangan pasar modal.

"Kalau nanti programnya berjalan bagus, boleh nanti datang ke saya minta insentif," ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (27/4/2026).

OJK telah menetapkan delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal. Langkah ini bertujuan meningkatkan kepercayaan investor serta menyelaraskan praktik pasar dengan standar global.

Sejumlah kebijakan yang telah diimplementasikan antara lain peningkatan batas minimum free float perusahaan tercatat, transparansi klasifikasi investor yang lebih rinci, serta penguatan keterbukaan informasi kepemilikan saham.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan pihaknya telah bertemu dengan pihak MSCI (Morgan Stanley Capital International) dan sejumlah lembaga rating internasional di Amerika Serikat untuk menjelaskan sejumlah agenda reformasi integritas pasar modal.

"Sudah semua yang kita masukan dalam program reformasi integritas pasar modal kita berikan. Kami sangat percaya, dengan jumlah investor retail yang besar jumlahnya, ini akan memperkuat pasar modal kita," tambahnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan sejumlah insentif telah disiapkan, yang akan diajukan kepada Kementerian Keuangan. Ia menilai insentif fiskal seperti keringanan pajak saat ini dibutuhkan untuk mendukung perkembangan ekosistem di pasar modal.