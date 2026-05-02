Harga BBM Naik di Mei 2026, Solar Vivo Meroket Jadi Rp30.890 per Liter

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 02 Mei 2026 |10:50 WIB
Harga BBM Naik di Mei 2026, Solar Vivo Meroket Jadi Rp30.890 per Liter
JAKARTA - Harga BBM naik di Mei 2026. SPBU Vivo mengumumkan kenaikan harga BBM jenis solar, yakni Diesel Primus menjadi Rp30.890 per liter mulai 1 Mei 2026.

Harga BBM Vivo jenis Diesel Primus naik dari Rp14.610 per liter menjadi Rp30.890 per liter mulai 1 Mei 2026. Demikian dikutip dari unggahan akun Instagram resminya @spbuvivo di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Sementara itu, untuk BBM jenis Revvo 92 tidak mengalami kenaikan dan tetap dijual Rp12.390 per liter. Harga BBM ini tidak mengalami perubahan sejak 1 Maret 2026 di tengah lonjakan harga minyak dunia imbas perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.

"Update harga BBM terbaru. Revvo 92 Rp12.390, Diesel Primus Rp30.890 per liter," tulis keterangan SPBU Vivo.

Sementara, SPBU swasta lainnya seperti BP belum mengumumkan penyesuaian harga BBM di Mei 2026. Sedangkan Shell juga belum update mengenai harga sejak beberapa bulan lalu karena stok BBM masih kosong.

Berikut ini harga BBM di SPBU swasta per 1 Mei 2026

 

