Purbaya Dikabarkan Masuk Rumah Sakit, Ini Kata Kemenkeu

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberi penjelasan mengenai kabar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa jatuh sakit hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit (RS).



Klarifikasi ini menanggapi pesan berantai dan kabar yang beredar di masyarakat mengenai kondisi kesehatan bendahara negara tersebut.



Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu, Deni Surjantoro menegaskan bahwa informasi mengenai kondisi kritis Menkeu adalah tidak benar.



“Sampai saat ini Pak Menteri (Purbaya) dalam keadaan sehat,” tegas Deni saat dikonfirmasi Okezone, Jakarta, Sabtu (2/5/2026).



Isu mengenai kesehatan Purbaya mulai mencuat setelah beredar narasi yang menyebutkan Purbaya "ambruk" dan dilarikan ke rumah sakit.



Berbagai spekulasi pun bermunculan di media sosial, mulai dari dugaan gangguan gula darah hingga masalah pada pinggang yang mengharuskannya menerima tindakan suntikan sebanyak delapan kali.



Kehebohan ini diperkuat dengan beredarnya sebuah potongan video atau foto di platform TikTok yang memperlihatkan Menkeu terduduk lemas dengan mengenakan kaos berwarna hitam.