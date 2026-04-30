HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Cs Tunda Umumkan Hasil Rapat KSSK, Ada Apa?

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |14:25 WIB
JAKARTA - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memutuskan untuk menunda konferensi pers rapat berkala II tahun 2026 yang semula dijadwalkan berlangsung pada hari ini Kamis (30/4/2026) pukul 16.00 WIB. Penundaan pengumuman hasil rapat KSSK ini menambah deretan pergeseran agenda resmi pemerintah setelah sebelumnya rilis APBN KiTa juga mengalami penundaan serupa.

Sekretariat KSSK menyampaikan permohonan maaf atas perubahan jadwal mendadak tersebut melalui keterangan resmi kepada awak media.

“Konferensi Pers KSSK: 30 April 2026 pukul 16.00 wib ditunda. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih,” tulis Sekretariat KSSK dalam pengumuman resminya, Kamis (30/4/2026).

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa selaku Koordinator KSSK memilih untuk menggeser waktu pemaparan hasil rapat tersebut.

Kabarnya, komite yang terdiri dari Kemenkeu, Bank Indonesia, OJK, dan LPS ini akan menunggu rilis data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan I-2026 sebelum tampil ke publik.

“Mohon izin menginformasikan bahwa Menteri Keuangan selaku koordinator KSSK memutuskan Konferensi Pers Rapat Berkala II 2026 hari ini ditunda, Informasi waktu pelaksanaan Konferensi Pers akan kami sampaikan pada kesempatan pertama,” tulis keterangan lebih lanjut kepada narahubung lembaga.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181108/kssk-VY0z_large.jpeg
KSSK Pastikan Stabilitas Sistem Keuangan Tetap Terjaga di Kuartal III 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/320/2913787/hasil-rapat-kssk-sistem-keuangan-indonesia-tetap-kuat-di-tengah-ekonomi-global-fkhlVBn8h0.PNG
Hasil Rapat KSSK: Sistem Keuangan Indonesia Tetap Kuat di Tengah Ekonomi Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/03/320/2700041/sri-mulyani-blakblakan-stabilitas-sistem-keuangan-ri-begini-kondisinya-AdOvqhE9uH.jfif
Sri Mulyani Blakblakan Stabilitas Sistem Keuangan RI, Begini Kondisinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/30/20/2085602/stabilitas-keuangan-terjaga-rupiah-menguat-hingga-modal-asing-masuk-rp193-triliun-xWvVcn1IHA.jpeg
Stabilitas Keuangan Terjaga, Rupiah Menguat hingga Modal Asing Masuk Rp193 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/30/20/2085510/perang-dagang-as-china-hingga-defisit-bayangi-ekonomi-ri-JeVR199Q3P.jpeg
Perang Dagang AS-China hingga Defisit Bayangi Ekonomi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/30/20/2085436/kssk-pastikan-stabilitas-keuangan-indonesia-terjaga-dengan-baik-uANrbwAKq0.jpeg
KSSK Pastikan Stabilitas Keuangan Indonesia Terjaga dengan Baik
