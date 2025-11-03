Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KSSK Pastikan Stabilitas Sistem Keuangan Tetap Terjaga di Kuartal III 2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |19:25 WIB
KSSK Pastikan Stabilitas Sistem Keuangan Tetap Terjaga di Kuartal III 2025
Pastikan Stabilitas Sistem Keuangan Tetap Terjaga (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan bahwa stabilitas sistem keuangan Indonesia pada kuartal III 2025 tetap terjaga dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, stabilitas tersebut terjaga meskipun ada risiko global yang masih cukup tinggi.

“Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan menilai penguatan kewaspadaan terhadap berbagai risiko tetap akan terus dilakukan dan disertai respon kebijakan yang efektif,” tegas Purbaya dalam paparan hasil Rapat KSSK, Senin (3/11/2025).

Purbaya menjelaskan bahwa KSSK telah menyelenggarakan rapat berkala KSSK keempat tahun 2025 pada Jumat, 31 Oktober 2025.

Rapat tersebut, lanjut Purbaya, menyepakati untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antar lembaga anggota KSSK, maupun dengan kementerian atau lembaga lain dalam upaya memastikan agar KSSK senantiasa terjaga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Pertumbuhan dunia masih menghadapi tantangan akibat dampak tarif impor AS yang menyebabkan ketidakpastian tetap tinggi, namun ekspektasi perbaikan ekonomi ke depan mulai menguat,” ungkap Purbaya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/320/2913787/hasil-rapat-kssk-sistem-keuangan-indonesia-tetap-kuat-di-tengah-ekonomi-global-fkhlVBn8h0.PNG
Hasil Rapat KSSK: Sistem Keuangan Indonesia Tetap Kuat di Tengah Ekonomi Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/03/320/2700041/sri-mulyani-blakblakan-stabilitas-sistem-keuangan-ri-begini-kondisinya-AdOvqhE9uH.jfif
Sri Mulyani Blakblakan Stabilitas Sistem Keuangan RI, Begini Kondisinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/30/20/2085602/stabilitas-keuangan-terjaga-rupiah-menguat-hingga-modal-asing-masuk-rp193-triliun-xWvVcn1IHA.jpeg
Stabilitas Keuangan Terjaga, Rupiah Menguat hingga Modal Asing Masuk Rp193 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/30/20/2085510/perang-dagang-as-china-hingga-defisit-bayangi-ekonomi-ri-JeVR199Q3P.jpeg
Perang Dagang AS-China hingga Defisit Bayangi Ekonomi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/30/20/2085436/kssk-pastikan-stabilitas-keuangan-indonesia-terjaga-dengan-baik-uANrbwAKq0.jpeg
KSSK Pastikan Stabilitas Keuangan Indonesia Terjaga dengan Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/30/20/2085369/sri-mulyani-umumkan-stabilitas-sistem-keuangan-kuartal-ii-2019-m1tABD5tdL.jpg
Sri Mulyani Umumkan Stabilitas Sistem Keuangan Kuartal II-2019
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement