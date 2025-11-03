KSSK Pastikan Stabilitas Sistem Keuangan Tetap Terjaga di Kuartal III 2025

JAKARTA - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan bahwa stabilitas sistem keuangan Indonesia pada kuartal III 2025 tetap terjaga dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, stabilitas tersebut terjaga meskipun ada risiko global yang masih cukup tinggi.

“Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan menilai penguatan kewaspadaan terhadap berbagai risiko tetap akan terus dilakukan dan disertai respon kebijakan yang efektif,” tegas Purbaya dalam paparan hasil Rapat KSSK, Senin (3/11/2025).

Purbaya menjelaskan bahwa KSSK telah menyelenggarakan rapat berkala KSSK keempat tahun 2025 pada Jumat, 31 Oktober 2025.

Rapat tersebut, lanjut Purbaya, menyepakati untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antar lembaga anggota KSSK, maupun dengan kementerian atau lembaga lain dalam upaya memastikan agar KSSK senantiasa terjaga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Pertumbuhan dunia masih menghadapi tantangan akibat dampak tarif impor AS yang menyebabkan ketidakpastian tetap tinggi, namun ekspektasi perbaikan ekonomi ke depan mulai menguat,” ungkap Purbaya.