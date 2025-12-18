Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Kekayaan Fantastis Cristiano Ronaldo yang Akan Ambil Alih Saham Klub Al-Nassr Musim 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |20:05 WIB
Harta Kekayaan Fantastis Cristiano Ronaldo yang Akan Ambil Alih Saham Klub Al-Nassr Musim 2026
Harta kekayaan fantastis Cristiano Ronaldo yang akan mengambil alih saham klub Al-Nassr mulai musim 2026. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Harta kekayaan fantastis Cristiano Ronaldo yang akan mengambil alih saham klub Al-Nassr mulai musim 2026.

Cristiano Ronaldo dikabarkan menjadi salah satu pemegang saham Al-Nassr dengan kepemilikan sebesar 15 persen. Kepemilikan saham tersebut mengindikasikan masa depan CR7 bersama klub Arab Saudi itu masih akan berlangsung lama, sekaligus menepis rumor hengkangnya Ronaldo seiring kontraknya yang disebut berakhir pada akhir musim ini.

Melansir Transfermarkt.com, Kamis (18/12/2025), Al-Nassr mengonfirmasi bahwa Ronaldo telah menyetujui persyaratan perpanjangan kontrak berdurasi dua tahun yang akan membuatnya mendapatkan sekitar 185 juta euro atau setara Rp3,6 triliun per tahun (kurs Rp19.647 per euro).

Marca juga melaporkan bahwa kesepakatan Ronaldo setara dengan 15 juta euro per bulan, 3,8 juta euro per minggu, dan 550 ribu euro per hari. Selain itu, Ronaldo juga ditawari kepemilikan saham minoritas di Al-Nassr sebagai bentuk pengakuan atas pentingnya peran sang megabintang bagi klub tersebut.

Legenda Real Madrid dan Manchester United itu juga akan memiliki masukan dalam menentukan pemain yang akan direkrut Al-Nassr.

Dengan besarnya gaji serta kepemilikan saham tersebut, harta kekayaan Ronaldo yang sebelumnya telah resmi menjadikannya pesepak bola miliarder dunia dipastikan semakin meningkat.

Menurut Bloomberg Billionaires Index, kekayaan bersih Ronaldo diperkirakan mencapai USD1,4 miliar atau setara Rp23,2 triliun (kurs Rp16.583 per USD).

 

Halaman:
1 2
