Kabar Baik! WFA Tiga Hari Akan Berlaku di Akhir 2025

Pemerintah akan menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) pada 29, 30, dan 31 Desember 2025. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Pemerintah akan menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) pada 29, 30, dan 31 Desember 2025. Rencana ini diambil karena indikator makroekonomi nasional dinilai berada dalam kondisi yang baik dan stabil.

“Situasi indikator makro sampai akhir tahun ini masih baik, Pak Presiden. Termasuk terkait dengan indeks harga saham yang mencatatkan all time high dan sejak Januari naik 20%. Dan ini salah satu yang tertinggi di Asia,” ujar Airlangga.

Oleh karena itu, Airlangga Hartarto mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) pada 29, 30, dan 31 Desember 2025.

“Kami usulkan karena ada tanggal 29, 30, dan 31 yang berada di antara libur. Kami usul untuk work from anywhere and everywhere,” kata Airlangga.

“Yang positif, pertumbuhan kredit tetap terjaga di angka 7,36%. Dan uang primer yang kemarin digelontorkan Pak Menkeu juga tinggi, Pak. Tumbuh 13,3% atau sebesar Rp2.136 triliun. Jadi efeknya tahun depan akan positif, Pak Presiden,” paparnya.