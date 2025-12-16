Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Airlangga Usul ke Prabowo Terapkan WFA 29-31 Desember 2025

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |22:02 WIB
Airlangga Usul ke Prabowo Terapkan WFA 29-31 Desember 2025
Menko Airlangga (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menerapkan Work From Anywhere (WFA) tanggal, 29, 30, 31 Desember 2025. Hal ini terkait dengan momen Natal dan Tahun Baru (Nataru). 

“Kami usulkan karena ada tanggal 29, 30 dan 31 yang di antara libur, kami usul untuk work from anywhere and everywhere,” kata Airlangga saat sidang kabinet paripurna dikutip Selasa (16/12/2025).

Di sisi lain, Airlangga menyinggung bahwa hingga akhir tahun 2025, indikator makro ekonomi nasional berada dalam kondisi yang baik dan stabil.

“Situasi indikator makro sampai akhir tahun ini masih baik, Pak Presiden. Termasuk terkait dengan indeks harga saham pun all time high dan dari Januari naik 20 persen, Pak Presiden. Dan ini salah satu tertinggi di Asia,” ujar Airlangga.

Dia juga menyampaikan bahwa neraca perdagangan dan transaksi berjalan masih mencatatkan surplus, dengan cadangan devisa tetap berada pada level tinggi. 

Selain itu, pertumbuhan kredit nasional tetap positif dan didukung oleh likuiditas yang kuat, yang dinilai akan berdampak positif terhadap perekonomian tahun depan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190255/presiden_prabowo-cMLF_large.jpg
Prabowo Sebut Ekonomi Indonesia Diakui ke-8 Terbesar di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189139/presiden_prabowo_bertemu_presiden_putin-zLNq_large.jpg
Bertemu Prabowo, Putin: Rusia Siap Bantu Indonesia di Bidang Energi Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188381/bahlil-hArC_large.jpg
Prabowo Tanya Kondisi Listrik Aceh, Bahlil: Malam Ini 97 Persen Nyala Semua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186582/prabowo_subianto-0anl_large.jpg
Prabowo Sebut Purbaya Bakal Makin Pusing tapi Masih Kuat: Aku Lihat Belum Botak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186364/prabowo_subianto-aQP7_large.jpg
Prabowo Bakal Bentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186303/prabowo_subianto-Vgbi_large.jpg
Prabowo Bertemu Ratu Belanda Maxima, Bahas Kesehatan Finansial di Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement