Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Sebut Ekonomi Indonesia Diakui ke-8 Terbesar di Dunia

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |17:28 WIB
Prabowo Sebut Ekonomi Indonesia Diakui ke-8 Terbesar di Dunia
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyebutkan perekonomian Indonesia saat ini diakui berada di peringkat ke-8 terbesar di dunia. 

Dia optimistis dalam 15 hingga 20 tahun ke depan, ekonomi Indonesia berpotensi masuk ke jajaran lima besar, bahkan empat besar dunia.

“Kita sebagai banga hari ini ekonomi kita diakui ke-8 terbesar di dunia, diperkirakan dalam waktu 15-20 tahun lagi kita bisa mencapai negara ke-5 bahkan ke-4 terbesar di dunia ekonomi kita,” kata Prabowo dalam arahannya di hadapan kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Meski demikian, Prabowo menilai tantangan utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah persoalan pemerataan pembangunan serta pengelolaan kekayaan nasional. 

Dia menekankan pentingnya manajemen sumber daya alam yang baik agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

“Maslaahnya adalah pemerataan, masalahnya adalah pengelolaan, kita manajemen kita sebagai bangsa bahwa kita harus me-manage kekayaan kita dengan searif-arifnya, sepandai-pandainya, san sejujur-jujurnya, sehingga sumber daya alam kita yang sangat besar bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189139/presiden_prabowo_bertemu_presiden_putin-zLNq_large.jpg
Bertemu Prabowo, Putin: Rusia Siap Bantu Indonesia di Bidang Energi Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188381/bahlil-hArC_large.jpg
Prabowo Tanya Kondisi Listrik Aceh, Bahlil: Malam Ini 97 Persen Nyala Semua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186582/prabowo_subianto-0anl_large.jpg
Prabowo Sebut Purbaya Bakal Makin Pusing tapi Masih Kuat: Aku Lihat Belum Botak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186364/prabowo_subianto-aQP7_large.jpg
Prabowo Bakal Bentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186303/prabowo_subianto-Vgbi_large.jpg
Prabowo Bertemu Ratu Belanda Maxima, Bahas Kesehatan Finansial di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185481/prabowo_subianto-cqAE_large.jpg
Prabowo Perketat Pelaporan Keuangan Mulai 2027, Ini Aturannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement