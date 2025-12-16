Prabowo Sebut Ekonomi Indonesia Diakui ke-8 Terbesar di Dunia

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyebutkan perekonomian Indonesia saat ini diakui berada di peringkat ke-8 terbesar di dunia.

Dia optimistis dalam 15 hingga 20 tahun ke depan, ekonomi Indonesia berpotensi masuk ke jajaran lima besar, bahkan empat besar dunia.

“Kita sebagai banga hari ini ekonomi kita diakui ke-8 terbesar di dunia, diperkirakan dalam waktu 15-20 tahun lagi kita bisa mencapai negara ke-5 bahkan ke-4 terbesar di dunia ekonomi kita,” kata Prabowo dalam arahannya di hadapan kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Meski demikian, Prabowo menilai tantangan utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah persoalan pemerataan pembangunan serta pengelolaan kekayaan nasional.

Dia menekankan pentingnya manajemen sumber daya alam yang baik agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

“Maslaahnya adalah pemerataan, masalahnya adalah pengelolaan, kita manajemen kita sebagai bangsa bahwa kita harus me-manage kekayaan kita dengan searif-arifnya, sepandai-pandainya, san sejujur-jujurnya, sehingga sumber daya alam kita yang sangat besar bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.