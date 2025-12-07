Prabowo Tanya Kondisi Listrik Aceh, Bahlil: Malam Ini 97 Persen Nyala Semua

Prabowo Tanya Kondisi Listrik Aceh, Bahlil: Malam Ini 97 Persen Nyala Semua (Foto: Bahlil/Okezone)

ACEH - Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi pengungsian korban banjir dan longsor di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Aceh. Dalam kesempatan itu, Presiden menanyakan kondisi listrik kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

“Terima kasih juga ESDM. Lampu? Menyala sudah cepat?,” tanya Prabowo ke Bahlil, Minggu (7/12/2025).

Bahlil menyatakan bahwa pemulihan hampir sepenuhnya selesai. Ia menyebutkan, malam ini listrik di Aceh sudah menyala.

“Malam ini nyala, Pak. Malam ini, Pak. Seluruh Aceh 97 persen, malam ini Aceh semua menyala,” ujar Bahlil.

Mendengar laporan tersebut, Prabowo turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut terlibat dalam pemulihan.

“Terima kasih. Ini musibah, tantangan yang kita coba, ini pimpinan baru satu tahun, Presiden satu tahun, Gubernur satu tahun, Bupati satu tahun, tapi kita dipilih untuk mengatasi kesulitan,” jelas dia.

(Dani Jumadil Akhir)