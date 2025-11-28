Advertisement
Prabowo Sebut Purbaya Bakal Makin Pusing tapi Masih Kuat: Aku Lihat Belum Botak

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |19:10 WIB
Prabowo Sebut Purbaya Bakal Makin Pusing tapi Masih Kuat: Aku Lihat Belum Botak (Foto: Setpres)
Prabowo Sebut Purbaya Bakal Makin Pusing tapi Masih Kuat: Aku Lihat Belum Botak (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan makin pusing dalam mengelola keuangan negara. Hal ini disampaikan Prabowo saat menyampaikan rencana membangun 300.000 jembatan.

"Dan tiap jembatan bagaimana pun butuh sumber daya, butuh uang, ini sedang tambah lagi pusing (Menteri Keuangan) Purbaya," kata Prabowo pada peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat (28/11/2025).

"Enggak apa-apa Purbaya, pusingmu mulia untuk rakyat. Aku lihat kau belum botak. Jadi masih kuat kau," canda Prabowo.

Prabowo juga akan membentuk Satuan Tugas Khusus Darurat Jembatan sebagai upaya percepatan peningkatan akses infrastruktur di berbagai daerah Indonesia.

Pembentukan satgas ini merupakan respons atas berbagai laporan mengenai sulitnya akses siswa menuju sekolah akibat minimnya jembatan layak dan aman di sejumlah wilayah.

Prabowo menegaskan bahwa pembangunan jembatan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah demi menunjang kemajuan pendidikan nasional.

Prabowo memaparkan bahwa kebutuhan pembangunan jembatan mencapai sekitar 300.000 unit yang tersebar di berbagai daerah, mencakup jembatan kecil hingga jembatan penyeberangan yang penting bagi mobilitas masyarakat.

"Ada jembatan yang kecil, ada yang penyeberangan. Ini sedang kita rancang anak-anakku, sabar saya sedang bekerja, mudah-mudahan tahun depan semua jembatan bisa berdiri," ujar Prabowo dalam sambutannya.

Untuk melaksanakan program besar ini, Prabowo menugaskan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto. Dia meminta Brian memobilisasi mahasiswa teknik sipil untuk turun langsung membantu pembangunan ratusan ribu jembatan tersebut

 

