Prabowo Makan Siang dengan Bos Bloomberg di Istana, Ini yang Dibahas

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan pengusaha Amerika Serikat (AS) sekaligus mantan Walikota New York City Michael Bloomberg, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/11/2025). Michael Bloomberg juga merupakan pendiri Bloomberg LP.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana makan siang dan turut dihadiri CEO BPI Danantara Rosan Roeslani serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Rosan menjelaskan bahwa kedatangan Bloomberg ke Indonesia merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya di New York pada September lalu.

“Bapak Presiden mengundang Michael Bloomberg untuk datang ke Indonesia dan beliau datang ke Indonesia dalam rangka kemudian akan ke menuju Singapura,” katanya kepada awak media usai pertemuan.

Pada kesempatan itu, Rosan mengungkapkan dalam pertemuan itu Michael memberikan sejumlah masukan kepada pemerintahan Prabowo terkait pembangunan sumber daya manusia, sektor pendidikan, hingga kesehatan. Bloomberg juga berbagi pengalaman mengenai program-program yang dijalankannya saat memimpin New York.

Michael, kata Rosan, juga bercerita tentang pengalamannya saat menjadi Walikota New York kepada Prabowo. Tak hanya itu, Rosan menyebut dalam pertemuan makan siang itu juga turut membicarakan kerjasama yang akan dilakukan antara Bloomberg dengan Danantara.

“Bagaimana juga kerjasama antara dana trust fund mereka dengan Danantara trust fund. Juga di bidang edukasi dan kesehatan, termasuk juga dengan sanitasi dibicarakan,” tuturnya.