HOME FINANCE HOT ISSUE

Pesan Prabowo Usai RI Swasembada Beras di Tengah Konflik Dunia

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |15:43 WIB
Pesan Prabowo Usai RI Swasembada Beras di Tengah Konflik Dunia
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto memamerkan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras di tengah konflik dunia yang masih bergejolak. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan Taklimat Awal Tahun di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

“Swasembada pangan adalah tidak hanya beras, beras, jagung, singkong dan yang lain-lain. Swasembada pangan artinya adalah karbohidrat dan protein. Kita harus swasembada protein dan juga selain swasembada pangan. Dasar selanjutnya adalah swasembada energi kalau kita tergantung dengan bangsa lain untuk energi kita tidak mungkin kita makmur, tidak mungkin kita lepas dari kemiskinan,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan strategi swasembada pangan hingga energi semakin relevan dengan dinamika global saat ini. Dimana, banyak negara yang mengalami gejolak diantaranya Thailand dengan Kamboja, hingga India dengan Pakistan.

“Saudara-saudara strategi ini ternyata dibenarkan oleh dinamika dunia. Kita bisa bayangkan kalau kita tidak swasembada beras di tengah konflik di mana-mana, di tengah perang di mana-mana, sumber impor beras kita tadinya adalah Thailand dan Kamboja dan Vietnam. Sekarang Thailand dan Kamboja perang terus, setelah perang negosiasi, gencatan senjata, damai, meletus lagi, meletus lagi,” ujarnya.

“Dalam keadaan seperti itu bayangkan, amankah kita tergantung impor dari negara yang konflik. Salah satu sumber makanan kita juga dari India. India perang sama Pakistan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Prabowo juga mengingatkan pengalaman Indonesia saat pandemi Covid-19. Meskipun, negara memiliki anggaran namun tidak bisa import. “Saudara-saudara, kita juga pernah mengalami Covid, semua negara pengekspor makanan menutup, kita tidak bisa import walaupun kita punya uang. Dan impor berarti devisa kita keluar," tuturnya.

 

