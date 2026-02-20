Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo dan Trump Sepakat, Tarif Bea Masuk Jadi 0 Persen untuk 1.819 Produk Indonesia

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |09:04 WIB
Prabowo dan Trump Sepakat, Tarif Bea Masuk Jadi 0 Persen untuk 1.819 Produk Indonesia
Prabowo dan Trump Sepakat, Tarif Bea Masuk Jadi 0 Persen untuk 1.819 Produk Indonesia (Foto: Airlangga/Youtube Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara resmi menandatangani dokumen perjanjian perdagangan resiprokal bertajuk Implementation of the Agreement toward New Golden Age US-Indonesia Alliance.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomia  Airlangga Hartarto mengatakan, kesepakatan ini merupakan pencapaian strategis yang akan menghapus hambatan perdagangan bagi ribuan produk unggulan Indonesia di pasar Amerika Serikat.

"Nah hari ini, tadi pagi, Bapak Presiden langsung menandatangani kerjasama Agreement of Reciprocal Trade yang diberi judul Toward a New Golden Age for the US-Indonesia Alliance dan ditandatangani secara bersama baik oleh Bapak Presiden Prabowo maupun Presiden Donald Trump," ujar Airlangga dalam konferensi pers daring, Jumat (20/2/2026).

Penghapusan Tarif Bea Masuk Jadi 0 Persen

Poin paling krusial dalam perjanjian Agreement of Reciprocal Trade (ART) ini adalah penghapusan tarif bea masuk menjadi 0 persen untuk 1.819 pos tarif produk Indonesia. Sebelumnya, produk-produk tersebut terancam atau telah dikenakan tarif resiprokal di kisaran 19 persen hingga 32 persen.

Komoditas dan produk industri yang kini bebas tarif tersebut meliputi, untuk sektor pertanian ada minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, dan karet, serta sektor industri ada komponen elektronik, semikonduktor, hingga komponen pesawat terbang.

"Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik itu pertanian maupun industri, antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik, termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang yang tarifnya adalah 0 persen," tegas Airlangga.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202594/prabowo_subianto-4gxG_large.jpg
Teken Perjanjian Dagang RI-AS, Ini Arahan Prabowo dan Trump ke Menteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202592/prabowo-mGhi_large.jpg
Sah! Prabowo-Trump Teken Perjanjian Dagang Indonesia-AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202582/prihati-M65P_large.jpg
Alasan Prabowo Tunjuk Eks Dokter Kopassus Prihati Pujowaskito Jadi Dirut BPJS Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/320/3202453/presiden_prabowo-QsdJ_large.jpg
Di Depan Pengusaha AS, Prabowo: 1.000 Tambang Ilegal Ditutup dan 4 Ribu Hektare Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/320/3202440/prabowo_subianto-AdO1_large.jpg
Prabowo Saksikan 11 MoU Pengusaha RI-AS Senilai Rp648,9 Triliun, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/320/3202414/prabowo_subianto-ejxY_large.jpg
Cerita soal MBG di Depan Pengusaha AS, Prabowo: Ciptakan Ledakan Ekonomi dari Bawah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement