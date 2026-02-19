Cerita soal MBG di Depan Pengusaha AS, Prabowo: Ciptakan Ledakan Ekonomi dari Bawah

Cerita soal MBG di Depan Pengusaha AS, Prabowo: Ciptakan Ledakan Ekonomi dari Bawah (Foto: Dokumentasi)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memaparkan berbagai program prioritas di era pemerintahannya saat menghadiri Forum Bisnis dengan US Chamber of Commerce di Washington DC Amerika Serikat (AS), Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

Program yang disampaikan Prabowo mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan sovereign wealth fund (Danantara) hingga komitmennya dalam memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Program Beri Banyak Manfaat untuk Rakyat

Di hadapan para pengusaha AS, Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya fokus pada upaya menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat sekaligus menciptakan iklim investasi yang stabil dan terpercaya.

"Kami telah menjalankan proyek-proyek besar yang dirancang untuk mengatasi persoalan banyaknya anak-anak kami yang menghadapi kelaparan dan malnutrisi. Saya menjalankan Program Makan Bergizi Gratis yang pada dasarnya saya pelajari dari pengalaman Amerika dan Eropa. Saya memahami bahwa ini adalah bagian nyata dari proses demokratisasi. Demokrasi yang nyata harus bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat melalui layanan pendidikan dan kesehatan," kata Prabowo.

Prabowo Jalankan MBG

Prabowo juga menjelaskan bahwa program MBG itu tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak-anak saja tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kami sekarang sudah memiliki 23.000 dapur, setiap dapur mempekerjakan 50 orang di desa. Ibu-ibu yang sebelumnya tidak punya penghasilan, kini punya penghasilan. Program ini juga menciptakan permintaan di setiap desa akan telur, ayam, sayuran, dan tomat, sehingga petani-petani sekitar memiliki jaminan pasar. Ini menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) yang menciptakan semacam ledakan ekonomi dari bawah," ujar Prabowo.