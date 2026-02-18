Prabowo Bakal Bertemu Trump Bahas Tarif Dagang

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tiba di Washington DC, Amerika Serikat (AS) untuk melakukan pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump untuk membahas penguatan hubungan Indonesia.

Pesawat Garuda Indonesia-1 yang membawa Presiden Prabowo bersama rombongan mendarat di Pangkalan Militer Andrews, Washington DC pada Selasa (17/2/2026) pukul 11.55 waktu setempat.

Prabowo disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo, Atase Pertahanan RI Washington Marsma TNI E. Wisoko Aribowo, dan Maintenance Group Commander Colonel Gary Charland.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa dalam kunjungannya ke AS kali ini, Presiden Prabowo diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump.