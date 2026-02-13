Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Ungkap Dana Desa Tak Tersalurkan dengan Baik 1 Dekade Terakhir

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |17:01 WIB
Prabowo Ungkap Dana Desa Tak Tersalurkan dengan Baik 1 Dekade Terakhir
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyinggung persoalan penyaluran dana desa yang dinilai belum sepenuhnya sampai kepada masyarakat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/2/2026).

“Dan ini semua anggarannya dari mana? Anggarannya sudah ada, karena 10 tahun kita sudah beri Dana Desa kepada desa-desa kita. 10 tahun sudah kita berikan. Dan sekarang kita akan mengarahkan,” ujar Prabowo.

Ia mengakui bahwa dalam satu dekade terakhir terdapat berbagai persoalan dalam pengelolaan dana desa. Menurutnya, tidak sedikit aparat desa yang harus berhadapan dengan proses hukum akibat tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut.

“Selama ini 10 tahun kita harus akui banyak dana tersebut tidak sampai ke rakyat. Ini dibuktikan dengan banyak sekali kepala desa yang terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik penggunaan dana tersebut,” kata Prabowo

Prabowo menegaskan, di bawah kepemimpinannya, pengelolaan dana desa akan diarahkan agar benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas serta meminimalisir potensi penyimpangan.

 

Halaman:
1 2
