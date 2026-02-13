Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Klaim Berhasil Efisiensi Anggaran Rp380 Triliun

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |17:06 WIB
Prabowo Klaim Berhasil Efisiensi Anggaran Rp380 Triliun
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp380 triliun. Tak hanya itu, Kepala Negara juga menegaskan komitmennya memberantas korupsi.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam acara Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026). Di mana, acara tersebut dihadiri para menteri, pelaku usaha, dan pimpinan lembaga ekonomi.

"Ini kita sudah hemat sangat luar biasa di tahun pertama, 380 T (triliun rupiah) kita sudah hemat. Ini berapa miliar dolar nih 380 T? Berapa? 18 miliar dolar. 18 miliar dolar. Dan kita bisa lakukan lebih besar lagi ya. Kebocoran harus kita tutup, harus kita kurangi," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, efisiensi dilakukan dengan mengurangi pengeluaran tidak produktif dan mengalihkan anggaran untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

“Kita alihkan anggaran dari kegiatan yang tidak produktif ke program yang langsung dirasakan rakyat,” ujarnya.

Selain efisiensi, ia menegaskan korupsi masih menjadi tantangan besar yang harus diberantas secara tegas. “Kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia. Tidak boleh ada kompromi,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/320/3201441/presiden_prabowo-yH7x_large.png
Prabowo Ungkap Dana Desa Tak Tersalurkan dengan Baik 1 Dekade Terakhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/320/3201436/presiden_prabowo-yB1S_large.jpg
Prabowo Sebut Pengusaha Besar Suka Minta Restrukturisasi Kredit ke Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/320/3201290/prabowo_subianto-HNvB_large.jpg
Prabowo Bakal Hadiri Economic Outlook 2026 Besok, Siap Buka-bukaan Kondisi Ekonomi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/320/3201283/menteri_kkp-CNdr_large.jpg
Pembangunan Kampung Nelayan Capai 50%, Prabowo Minta Dipercepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/320/3201140/presiden_prabowo-YIr8_large.jpeg
Prabowo Bakal Teken Tarif Trump pada 19 Februari di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/320/3201099/bahlil-vSPy_large.jpg
Arahan Prabowo soal Nasib Tambang Emas Martabe
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement