Prabowo Klaim Berhasil Efisiensi Anggaran Rp380 Triliun

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp380 triliun. Tak hanya itu, Kepala Negara juga menegaskan komitmennya memberantas korupsi.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam acara Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026). Di mana, acara tersebut dihadiri para menteri, pelaku usaha, dan pimpinan lembaga ekonomi.

"Ini kita sudah hemat sangat luar biasa di tahun pertama, 380 T (triliun rupiah) kita sudah hemat. Ini berapa miliar dolar nih 380 T? Berapa? 18 miliar dolar. 18 miliar dolar. Dan kita bisa lakukan lebih besar lagi ya. Kebocoran harus kita tutup, harus kita kurangi," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, efisiensi dilakukan dengan mengurangi pengeluaran tidak produktif dan mengalihkan anggaran untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

“Kita alihkan anggaran dari kegiatan yang tidak produktif ke program yang langsung dirasakan rakyat,” ujarnya.

Selain efisiensi, ia menegaskan korupsi masih menjadi tantangan besar yang harus diberantas secara tegas. “Kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia. Tidak boleh ada kompromi,” tegasnya.